Стали известны сюжетные детали Доктора Стрэнджа 2 от Marvel

Поделись







Что известно о новом Докторе Стрэндже /Flickr

Вторая часть блокбастера Доктор Стрэндж от студии Marvel была анонсирована на прошедшем фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Лента получила название Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия, а также была заявлена в жанре хоррор. Теперь же источники, близкие к студии, рассказали изданию We Got This Covered новые возможные сюжетные детали сиквела.

Читай также: Появились первые подробности о Черной Пантере 2 от MARVEL

Сообщается, что главным злодеем в новом Докторе Стрэндже станет демон Кошмар, который способен повелевать измерениями снов. Он может уносить астральные формы людей, мучая их кошмарами. Согласно источникам, Стрэндж на этот раз, узнав об угрозе, попросит помощи у Алой Ведьмы, а на роль антагониста студия рассматривает актера Мэтта Смита.

Напомним, что первая часть вышла в 2016-ом году. Лента Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия увидит свет 5 мая 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли призналась, кого сыграет в Marvel