"Буду сильной": Анджелина Джоли призналась, кого сыграет в Marvel

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Анджелина Джоли /Getty Images

На недавнем фестивале Сomic-Con в Сан-Диего было официально подтверждено, что актриса Анджелина Джоли сыграет в грядущем блокбастере Вечные от Marvel. Теперь же сама она в интервью для журнала People поведала о роли в этом проекте.

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Джоли призналась, что сыграет именно воительницу Тену, у которой есть суперсила и усиленные рефлексы. По ее словам, ей пришлось очень много тренировать разные навыки - от владения мечом до балетного искусства. "Их мало интересую я в фильме, они просто счастливы, что я буду сильной и хорошо проведу время", - подчеркнула актриса.

Знаменитость также рассказала, что намерена приложить максимум усилий, чтобы дать именно ту героиню для студии, какую они хотят видеть, и раскрыла, что станет настоящим воином.

Состав фильма Вечные /Getty Images

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В блокбастере Вечные также снимутся Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Ма Дон-сок, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри и Ли МакХью. Картина выйдет 4-го ноября 2020-го года.

Напомним, что последним на данный момент фильмов в киновселенной Marvel является Человек-Паук: Вдали от дома, закончивший третью фазу кинокомиксов.

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