Мафия и киллеры: Вышел трейлер драмы Ирландец Мартина Скорсезе

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Вышел трейлер гангстерской драмы Ирландец /Скриншот с YouTube

Новая картина режиссера Мартина Скорсезе под названием Ирландец, в которой снялись Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, совсем недавно обзавелась новыми промо-материалами. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер картины, из которого можно ознакомиться с ее стилем, некоторыми сюжетными деталями, а также внешним видом некоторых актеров, которых омолодили.

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Картина расскажет о реально существовавшем киллере по имени Фрэнк Ширэн, который "красил дома". Эта фраза с мафиозного слэнга означает то, что человек занимается наемными убийствами, ведь от них часто остаются следы на стенах и других поверхностях. Главный герой работал на мафию, а одной из его жертв был сам Джимми Хоффа.

Криминальная драма Ирландец выйдет осенью 2019-го, точная дата не названа.

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