Гибель героев: Marvel показали фальшивые сцены из Мстителей

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Появилась экранизая фейковых сцен из Мстителей /Flickr

Студия Marvel показала фальшивые альтернативные сцены для блокбастеров Мстители: Война Бесконечности и Мстители: Финал в виде анимационных роликов. Как известно, написаны они были для того, чтобы обезопасить себя от возможных утечек сюжетных ходов, а тем более - гибели персонажей.

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Так, в ролике можно увидеть, как Локи не умирает от руки злодея Таноса, а сбегает, улетев и оставив своего брата Тора. К слову, сцена, где Бог Грома лишает Безумного Титана головы, также оказалась заменена - герой Криса Хемсворта всего лишь вырубает его ударом. Также есть альтернативные версии, связанные со смертью Гаморы и Вижна.

Стоит отметить, что некоторые актеры из Мстителей даже не знали всего сценария до премьеры фильма. Им давали читать лишь отдельные сцены, а иногда режиссеры даже шли на обман, например, говоря перед съемкой похорон Тони Старка, что собираются ставить сцену свадьбы.

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