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Том Круз на истребителе: Вышел долгожданный трейлер боевика Лучший стрелок 2

Продолжение культовой классики выйдет летом 2020-го
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Вышел трейлер продолжения фильма Top Gun
Вышел трейлер продолжения фильма Top Gun
/Скриншот с YouTube

Сиквел культового боевика 1986-го Лучший Стрелок выйдет уже через год, а теперь студия Paramount представила его долгожданный и эпичный трейлер. К главной роли летчика Мэверика спустя более трех десятков лет вернется Том Круз.

Постер фильма Лучший стрелок 2
Постер фильма Лучший стрелок 2
/facebook.com/TopGunMovie

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Теперь Круз рискует жизнью уже не в качестве шпиона в Миссии Невыполнимой, а за штурвалом истребителя. Только изначально мы увидим Мэверика, который давно расстался с этим опасным делом, и теперь обучает молодых пилотов. Вот только чиновники решили заменить реальных людей на технологичных дронов, посадив их в кабину самолета, и это заставляет героя вернуться в строй.

Боевик Лучший стрелок 2 выйдет в прокат 16 июля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что культовый сериал Сплетница вернется на экраны

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