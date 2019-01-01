Культовый сериал Сплетница вернется на экраны

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HBO перезапустит Сплетницу /Flickr

Популярный драматический сериал Сплетница, выходивший на канале The CW с 2007-го по 2012-ый год вернется на экраны, чтобы снова порадовать своих фанатов. На этот раз его выпустит HBO на своем стриминговом сервисе HBO MAX, а также это будет своеобразным перезапуском.

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Сообщается, что действия нового сериала развернутся спустя восемь лет после событий, которыми закончился шестой сезон Сплетницы. Теперь жительницы Нью-Йорка будут проводить больше времени в соцсетях, а также сюжет расскажет о новом поколении подростков, учащихся в старшей школе.

Напомним, что в оригинале снималась популярная голливудская актриса Блейк Лавли, а также Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Лейтон Мистер и Эв Вествик. Пока неизвестно, вернуться ли они к своим ролям. Новый сезон Сплетницы будет состоять из десяти часовых эпизодов. Дата премьеры сериала пока не объявлена.

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