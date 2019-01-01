В Сети появились фото со съемок нового Беверли-Хиллз 90210

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Опубликованы фото со съемок Беверли-Хиллз 90210 /instagram.com/torispelling

До премьеры долгожданного перезапуска сериала Беверли-Хиллз 90210 осталось менее месяца, а зрители уже могли насладиться несколькими тизерами и промо-материалами к грядущему сезону. Теперь же звезды сериала поделились снимками со съемочной площадки в Instagram.

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Известно, что к своим ролям вернуться практически все актеры из оригинального сериала. Не будет только Люка Перри, которого не стало в марте 2019-го из-за инсульта. Фотографиями, где можно увидеть даже всех звезд вместе, поделилась сначала Шеннен Догерти, а после и Кристин Элис, сыгравшая блондинку-хулиганку Эмили, Тори Спеллинг и другие.

Первая серия нового сезона Беверли-Хиллз 90210 выйдет уже 7-го августа.

Ранее сообщалось о том, что на сериал Властелин Колец потратят 1,5 миллиарда долларов