Верхом на лошади: Netflix показали новый кадр из сериала Ведьмак

Долгожданный сериал Ведьмак от Netflix, основанный на одноименной книге Анджея Сапковского, продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. Совсем скоро студия эксклюзивно покажет его на Comic-Con, а недавно в Twitter они опубликовали новый кадр с одним из важнейших героев истории.

На свежем снимке показан Геральт в исполнении Генри Кавилла, который сидит верхом на своей верной лошади по прозвищу Плотва. "Вы просили - мы сделали", - прокомментировали Netflix. Сам же главный актер рассказал, что эта лошадь знает намного больше, чем многие, а также может победить и людей, и других существ.

You begged, we delivered. Here’s your first look at Roach! #TheWitcher pic.twitter.com/Ll3LWtWcg7