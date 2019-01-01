Конец скандала: С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

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С Кевина Спейси сняли обвинения /Getty Images

Прокуратура штата Массачусетс приняла решение о закрытии скандального и громкого дела против голливудского актера Кевина Спейси, которого обвиняли в сексуальных домогательствах подростка в 2016-ом году.

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Согласно информации, молодой человек заявлял, что работал в клубе ClubCar и подошел к звезде сделать совместный снимок. Он заявил, что Спейси тогда предложил ему выпить, а после стал домогаться, трогая его гениталии.

Кевин Спейси /Getty Images

Разбирательство шло долгое время, однако за две недели до суда парень отозвал свой иск против актера. Прокуратура собиралась доказать вину голливудской звезды, воспользовавшись телефоном, где якобы хранились улики, доказывающие вину Спейси, однако устройства не обнаружилось. Молодой человек отказался давать показания, после чего было решено закрыть это дело.

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Напомним, что скандальные обвинения против Кевина Спейси начались в 2017-ом году, когда актер Энтони Репп заявил о приставаниях к нему, когда ему было всего 14 лет. Несколько человек также подобные заявления, а сам Кевин совершил каминг-аут, извинившись перед всеми и раскрыв свою гомосексуальную ориентацию. К слову, до судов дошло только дело, о котором идет речь в данном материале.

Напомним, что одним из последних появлений Спейси на экране является роль в сериале Карточный Домик. Финальный сезон был отснят без его участия.

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