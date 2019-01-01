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Харви Вайнштейн откупится за сексуальные домогательства

Обвиненный голливудский продюсер может выплатить жертвам 44 миллиона долларов
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Харви Вайнштейн может выплатить жертвам
Харви Вайнштейн может выплатить жертвам "мировые"
/Getty Images

Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который обвинен в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, сумел предварительно договориться о мировой сделке по нескольким искам. Его юрист заявил, что с жертвами почти все уже согласовано.

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Сообщается, что Вайнштейну придется выплатить 44 миллиона долларов мировых за содеянное. При этом суд над продюсером все равно должен состояться в июне, так как гражданские иски могут быть урегулированы, а уголовное дело - нет.

Вайнштейн по дороге на слушание
Вайнштейн по дороге на слушание
/Getty Images

Напомним, что Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин. Стоит отметить, что эти случаи стали одной из причин для основания движения MeToo. Кроме этого, студия продюсера объявила о своем закрытии.

Ранее сообщалось о том, что родственники Майкла Джексона потребовали от HBO 100 млн долларов

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Продюсер Харви Вайнштейн сексуальные домогательства суд 44 миллиона долларов Голливуд скандал Все теги
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