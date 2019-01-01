Харви Вайнштейн откупится за сексуальные домогательства
Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который обвинен в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, сумел предварительно договориться о мировой сделке по нескольким искам. Его юрист заявил, что с жертвами почти все уже согласовано.
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Сообщается, что Вайнштейну придется выплатить 44 миллиона долларов мировых за содеянное. При этом суд над продюсером все равно должен состояться в июне, так как гражданские иски могут быть урегулированы, а уголовное дело - нет.
Напомним, что Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин. Стоит отметить, что эти случаи стали одной из причин для основания движения MeToo. Кроме этого, студия продюсера объявила о своем закрытии.
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