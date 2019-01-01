Обвинитель Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск

Адвокат актера заявил, что дело развалилось из-за того, что было надуманным

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Кевин Спейси /Getty Images

Один из мужчин, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, решил неожиданно отозвать свой иск за несколько дней до окончания трехлетнего срока, за который должны были привлечь к ответственности звезду.

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Сообщается, что требовал от Спейси денежную компенсацию за доставленные психические страдания и эмоциональные травмы. Он заверял, что тот спаивал его алкогольными напитками, после чего пытался домогаться. Однако адвокат актера Алан Джексон заявил, что это дело развалилось из-за того, что с самого начала было выдуманным.

Кевин Спейси и Алан Джексон /Getty Images

Стоит отметить, что расследование уголовного дела все еще продолжается, ведь Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин.

Напомним, что одной из последних ролей Спейси стала роль в сериале Карточный домик, где он сыграл ведущего персонажа - президента США Фрэнка Андэрвуда.

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейн откупится за сексуальные домогательства