Обвинитель Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск
Один из мужчин, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, решил неожиданно отозвать свой иск за несколько дней до окончания трехлетнего срока, за который должны были привлечь к ответственности звезду.
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Сообщается, что требовал от Спейси денежную компенсацию за доставленные психические страдания и эмоциональные травмы. Он заверял, что тот спаивал его алкогольными напитками, после чего пытался домогаться. Однако адвокат актера Алан Джексон заявил, что это дело развалилось из-за того, что с самого начала было выдуманным.
Стоит отметить, что расследование уголовного дела все еще продолжается, ведь Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин.
Напомним, что одной из последних ролей Спейси стала роль в сериале Карточный домик, где он сыграл ведущего персонажа - президента США Фрэнка Андэрвуда.
Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейн откупится за сексуальные домогательства