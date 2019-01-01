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Маленькое красное платье /Пресс-служба

В сети появился официальный украинский трейлер и постер мистического хоррора "Маленькое, красное платье", который выйдет в широкий прокат уже 22 августа, а 18 июля в 21:30 в Зеленом театре в рамках ОМКФ состоится грандиозная Гала-премьера фильма .

Главную роль сыграла Гвендолин Кристи - известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звёздные войны".

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В одной из витрин города всегда стоит изысканное маленькое красное платье. Оно идеально – по цвету, крою и качеству. Любой, надев его на себя, уже не в силах устоять перед чарами этой вещи. Оно делает свою обладательницу желанной и привлекательной. У этой вещи есть своя цена, заплатить которую придется каждому. Как только цену уплачено, платье возвращается на манекен, чтобы дождаться нового покупателя. История непременно повторится снова и снова. Проклятая одежда будет украшать витрину, привлекая все новых и новых жертв.

Захватывающий мистический хоррор "Маленькое красное платье" уже с 22 августа во всех кинотеатрах Украины!

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