Стриптизерши: Вышел трейлер сексуальной комедии с Дженнифер Лопез

Поделись







Опубликован трейлер фильма Стриптизерши /Скриншот с YouTube

Совсем недавно в Сети появились первые кадры из грядущей комедии Стриптизерши, в которой главные роли исполнили Дженнифер Лопез и Cardi B. Теперь же на YouTube вышел официальный трейлер фильма.

Читай также: Дженнифер Лопес и Cardi B сыграли стриптизерш

Сюжет комедии основан на реальной истории, когда девушки, работавшие стриптизершами, решили создать собственную банду. И именно вместе они запланировали нажиться на своих бывших и очень состоятельных клиентах. К слову, в трейлере также можно увидеть танцующую на шесте Лопез.

Премьера фильма Стриптизерши назначена на 12-ое сентября.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт и Эмма Стоун могут сыграть в фильме 18+ от режиссера Ла-Ла Ленда