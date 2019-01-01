"Будут Старки": Джордж Мартин рассказал о приквеле Игры Престолов

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Джордж Мартин рассказал, кто появится в приквеле Игры Престолов /Flickr

Автор книг серии Песнь Льда и Пламени Джордж Р. Р. Мартин, которые легли в основу культового сериала Игра Престолов, уже не впервые рассказал о грядущем сериале-приквеле, который носит рабочее название Долгая Ночь. Новыми подробностями он поделился в интервью для Entertainment Weekly.

Джордж Р. Р. Мартин /Getty Images

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По словам писателя, приквел расскажет о Вестеросе до объединения людей и популяции драконов, а также о десятках и сотнях мелких королевств, которые существовали в тот период (5000 лет до событий Игры Престолов). Также зрители увидят предков знакомых героев. "Точно будут Старки. И, разумеется, появятся Белые ходоки (должен раскрыться секрет их происхождения - прим. ред.), или Другие, как они называются в моих книгах. Будут существа вроде лютоволков и мамонтов", - отметил Мартин.

Стоит отметить, что семья Ланнистеров на тот момент еще не сформировалась, однако покажут утес Кастерли, где было их начало. Также официального названия у проекта пока нет, однако сам Джордж Мартин не против, чтобы он назывался Самая Долгая Ночь. Дата выхода пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин раскритиковал фанатов Игры Престолов