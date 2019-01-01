"Похоже на безумие": Джордж Мартин раскритиковал фанатов Игры Престолов

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Джордж Мартин /Getty Images

Популярный писатель Джордж. Р. Р. Мартин, автор романов цикла Песнь Льда и Пламени, высказал свое мнение по поводу "токсичности" фанатов в интернете. Об этом он заявил в подкасте кинокритика Леонарда Малтина.

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По словам Мартина, реакция зрителей и поклонников в наше время по-настоящему безумна. "Интернет стал очень токсичен", - заверил он и добавил, - "Разногласие и вражда были всегда, но никогда не было ничего похожего на то безумие, которое происходит сейчас".

Джордж вспомнил, что ранее у поклонников не было возможности скрываться за анонимностью, которая им предоставлена в Сети. Поэтому, как он утверждает, в прошлом свобода высказываний была ограничена.

Напомним, что сериал Игра Престолов закончился в мае этого года на восьмом сезоне, который раскритиковали и зрители, и кинокритики.

Ранее сообщалось о том, что начались съемки сериала-приквела Игры Престолов