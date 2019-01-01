Начались съемки сериала-приквела Игры Престолов

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Стартовал съемочный процесс сериала Долгая Ночь /Flickr

Съемки приквела популярного сериала Игра Престолов от HBO стартовали в Северной Ирландии. Проект носит неофициальное название Долгая Ночь, а также работа пока что ведется только над пилотной серией, которую заказал канал.

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Как сообщается, сериал расскажет о событиях, происходивших за много лет до объединения Семи Королевств. Зрителям расскажут тайну происхождения белых ходоков, покажут золотой век героев, а также посвятят в тайны Вестероса.

Режиссером пилота стала С. Джей Кларксон, снимавшая сериалы Декстер и Джессика Джонс. Сценарием занялся сам Джордж Мартин, а главную роль в проекте исполнит актриса Наоми Уоттс. К слову, HBO пока не заказывали целый сезон, ведь будущее приквела зависит именно от того, какой выйдет первая серия.

Напомним, что сериал Игра Престолов закончился после 8-го сезона. Финальный эпизод увидел свет 19-го мая.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов разочаровалась в финале