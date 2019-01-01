"Хотела лучшей смерти": Звезда Игры Престолов разочаровалась в финале
Популярная актриса Лина Хиди, сыгравшая в Игре Престолов Серсею Ланнистер, совсем недавно сделала откровенное признание по поводу своего отношения к финалу сериала. Звезда заявила, что ее не устроила смерть свой героини.
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По словам Хиди, Серсея заслуживала более эпичной гибели, например, во время масштабного сражения. "Скажу только, что хотела лучшей смерти… В этом сериале можно умереть множеством разных способов. Так что я почувствовала себя немного разочарованной" - подчеркнула актриса.
Напомним, что сериал Игра Престолов закончился в мае 2019-го. Персонаж Сергея Ланнистер умерла в объятиях Джейме Ланнистера, когда на них обрушились обломки замка.
Ранее сообщалось о том, что финальный поворот в Игре Престолов придумал сам Джордж Мартин