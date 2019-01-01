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Финальный поворот в Игре Престолов придумал сам Джордж Мартин

Такое заявление сделал актер Айзек Хемпстед-Райт
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Звезда Игры Престолов рассказал о финале
Звезда Игры Престолов рассказал о финале
/Flickr

Актер Айзер Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка в Игре Престолов, рассказал в своем недавнем интервью о сюжетном повороте в финале сериала. Он заявил, что сам автор первоисточника Джордж Р. Р. Мартин рассказал создателям шоу о двух моментах из истории его персонажа.

Одна из финальных сцен Игры Престолов
Одна из финальных сцен Игры Престолов
/Flickr

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Хемпстед-Райт признался, что в планах Мартина было рассказать о происхождении Ходора, а также о том, что Бран в итоге займет железный трон. Довольно круто быть частью видения Джорджа. Отличный способ все подвязать, - прокомментировал актер.

Финальная серия Игры Престолов вышла 19 мая, однако весь последний сезон во многом разочаровал зрителей. Из-за этого поклонники сериала даже создали петицию, требующую переснять шесть заключительных эпизодов. Она уже набрала более полутора миллионов подписей.

Ранее сообщалось о том, что Кит Харингтон отправился лечить стресс и алкоголизм из-за финала Игры Престолов

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Игра Престолов Game of Thrones Финал Игры Престолов Бран Старк Джордж Р. Р. Мартин HBO Все теги
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