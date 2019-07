Сериал Очень странные дела 3 побил рекорд по просмотрам

Третий сезон одного из самых популярных сериалов современности Очень странные дела стал абсолютным рекордсменом на Netflix. Всего за четыре дня его посмотрели 40,7 миллионов зрителей со всего мира.

Читай также: Чего ждать от нового сезона Очень странных дел

Также известно, что просмотры считаются, если человек посмотрел хотя бы 70 процентов эпизода или фильма. Таким образом, полностью новый сезон уже посмотрели 18,2 миллиона человек, а остальные все еще движутся к финалу. "Это больше, чем любой фильм и сериал за премьерные четыре дня", - резюмировали Netflix в своем Twitter-аккаунте.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.