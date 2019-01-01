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Сериал Очень странные дела 3 побил рекорд по просмотрам

Третий сезон стал хитом на Netflix
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Очень странные дела стали рекордсменом на Netflix
Очень странные дела стали рекордсменом на Netflix
/Flickr

Третий сезон одного из самых популярных сериалов современности Очень странные дела стал абсолютным рекордсменом на Netflix. Всего за четыре дня его посмотрели 40,7 миллионов зрителей со всего мира.

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Также известно, что просмотры считаются, если человек посмотрел хотя бы 70 процентов эпизода или фильма. Таким образом, полностью новый сезон уже посмотрели 18,2 миллиона человек, а остальные все еще движутся к финалу. "Это больше, чем любой фильм и сериал за премьерные четыре дня", - резюмировали Netflix в своем Twitter-аккаунте.

Очень странные дела 3 вышли на Netflix 4 июля.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал комедии Загадочное Убийство с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон

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