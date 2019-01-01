Монстры, 80-ые и русские шпионы: Чего ждать от нового сезона Очень странных дел

Поделись







Очень странные дела 3 вышли на Netflix /Flickr

Читай также: ТОП-7 самых ожидаемых сериалов июля

Продолжение культового фантастического сериала Очень странные дела от Netflix является одним из главных релизов этого лета. Теперь же сервис выпустил все восемь серий, которые уже доступны к просмотру (среди озвучек есть также и официальный дубляж).

Очень странные дела 3 /Flickr

Сюжет третьего сезона разворачивается спустя год после событий прошлой части вокруг все тех же подростков, команда которых пополнилась со второго сезона девочкой по имени Макс, встречающейся с Лукасом. К слову, ребята уже повзрослели, поэтому нежным чувствам, поцелуям и романтичным милостям здесь уделено больше времени - Майк и Оди (Одиннадцатая) также наконец-то вместе после всего пережитого, а вернувшийся Дастин всем рассказывает, что и он обзавелся второй половинкой.

Очень странные дела 3 /Flickr

Читай также: ТОП-5 мини-сериалов, которые можно смотреть залпом

В целом, изначально все выглядит довольно свежо, ребята проводят лето в родном городке, их уже не беспокоят прежние странные дела (это, конечно же, ненадолго), а еще в Хокинсе открылся огромный торговый центр, в котором все они предпочитают тусоваться. К слову, именно на этом месте многое завязано, ведь, как узнают герои, именно с помощью него шпионы из России хотят уничтожить США. Конечно, есть место и уже знакомому монстру с "изнанки", и всем остальным полюбившимся персонажам. Посмотреть на эти захватывающие приключения лучше всего самим.

Все восемь серий сериала Очень странные дела вышли 4-го июля на Netflix и уже доступны к просмотру.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры и постер сериала Ведьмак