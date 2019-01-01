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Человек-Паук: Вдали от дома собрал более 500 миллионов за первый уикенд

Старт проката оказался очень успешным
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Человек-Паук успешно стартовал в прокате
Человек-Паук успешно стартовал в прокате
/Flickr

Недавно стартовавший в прокате блокбастер от Marvel Человек-Паук: Вдали от дома, завершающий третью фазу киновселенной, заработал за первый премьерный уикенд 580 миллионов долларов. Лента сразу же окупилась, учитывая, что ее бюджет составил 160 млн.

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Стоит отметить, что в Северной Америке Паук собрал 93,6 млн долларов, в Китае - 100 млн, а оставшуюся сумму картина заработала в других странах мира. Напомним, что первая часть собрала в мировом прокате 880 млн, а сиквелу прогнозируют преодоление отметки в 1 миллиард долларов.

Супергеройский блокбастер Человек-Паук: Вдали от дома идет в украинских кинотеатрах с 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что История игрушек 4 установила новый рекорд в прокате

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Человек-Паук: Вдали от дома Человек-Паук кассовые сборы рекорд Мстители Marvel Все теги
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