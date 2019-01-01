"Невероятная феерия": Критики расхвалили блокбастер Человек-Паук 2

Человек-Паук: Вдали от дома вышел в прокат 4-го июля

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Человек-Паук: Вдали от дома /Flickr

Новый блокбастер Человек-Паук: Вдали от дома от студии Marvel уже успели посмотреть многие зрители и критики. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лента получила внушительный рейтинг - 92% "свежести" с довольно высокими оценками от кинокритиков.

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Так, например, Бен Рольф из издания Discussing Film назвал нового Паучка "невероятной феерией, выглядящей во много раз лучше лучше, нежели Возвращение домой". Кроме этого, он отметил, что лента очаровательна и веселая.

Человек-Паук: Вдали от дома /Flickr

"Отличное развлечение, наполненное душой, юмором и множеством интересных вещей для фанатов.", - такой комментарий оставило издание IGN.

"Вдали от дома не заставляет зрителя скучать между сценами с битвами. Во всяком случае, и это плюс, фильм воспринимается как очаровательная подростковая комедия о путешествиях, которая временами становится крутым супергероическим боевиком", - написал критик Альфонсо Дюралде из журнала The Wrap.

Человек-Паук: Вдали от дома /Flickr

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А вот Мэтт Голдберг из Collider и вовсе заявил, что новый фильм и этот герой - это лучшее, что случалось с киновселенной Marvel за последнее время.

Не обошлось все же и без негативных отзывов. Например, Оливер Джонс из Observer написал так: "Если Человек-Паук: Вдали от дома - это триумф, как говорят многие, и его кассовые сборы, несомненно, это подтвердят, то это триумф капитализма, а не искусства".

Напомним, что блокбастер Человек-Паук: Вдали от дома идет в украинских кинотеатрах с 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что Том Харди вернется к роли Венома во второй части