История игрушек 4 установила новый рекорд в прокате

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История игрушек стала рекордсменом среди мультфильмов /Flickr

Долгожданная анимационная лента от Pixar под названием История игрушек 4 показа успешные результаты за первый уикенд по всем мире, став абсолютным рекордсменом среди полнометражных мультфильмов. Первые сборы составили 238 миллионов долларов.

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Ранее самым кассовым на старте проката была Суперсемейка 2 (235 млн долларов), которую также выпустила студия Pixar. История игрушек еще и попала в тройку самых успешно стартовавших картин этого года, уступив лишь проектам от Marvel - Мстители: Финал (357 млн) и Капитан Марвел (153 миллиона).

Напомним, История игрушек 4 от Pixar вышла в украинских кинотеатрах 20-го июня.

Ранее сообщалось о том, что комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам