Новую Русалочку сыграет темнокожая актриса

Поделись







Нашли актрису на роль Русалочки в киноремейке /twitter.com/chloexhalle

Очередная киноадаптация диснеевской классики сдвинулась с места. На этот раз ремейк получила Русалочка 1989-го года, главную роль в которой предрекали Зендее, известной по блокбастеру Человек-Паук: Вдали от дома. Однако студия изменила свой выбор, утвердил на роль Ариэль 19-летнюю Холли Бэйли.

Холли Бэйли /Getty Images

Читай также: ТОП-5 любимых фильмов, которые переснимут

Режиссер проекта Роб Маршалл заверил, что именно Бэйли является "комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и роскошного голоса". К слову, она еще и является R&B-певицей из популярного дуэта Chloe x Halle, которые в своем Twitter уже отреагировали на назначение.

В данный момент также ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти по поводу утверждения ее на роль злодейки Урсулы. Даты производства Русалочки пока не названы.

Ранее сообщалось о том, что главную роль в новой Матрице может сыграть Майкл Б Джордан