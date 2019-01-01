Главную роль в новой Матрице сыграет темнокожий актер

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Майкл Б. Джордан может сняться в новой Матрице /Getty Images

Совсем недавно стала появляться информация о новом фильме из фантастической серии Матрица, которую создали сестры Вачовски. По слухам, подготовка к съемкам новой картины уже началась, а основной рабочий процесс будет запущен в 2020-ом году.

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Издание The Source сообщает, что главную роль в ленте сыграет голливудский актер Майкл Б. Джордан. Он известен по фильмав Фантастическая четверка, Крид: Наследие Рокки и блокбастеру Черная Пантера. Рабочее название новой Матрицы - Project Ice Cream. Лилли и Лана Вачовски могут также занять режиссерские кресла.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Майклом Б. Джорданом является Крид 2, где также снялся Сильвестр Сталлоне.

Ранее сообщалось о том, что появились первые подробности о новой Матрице