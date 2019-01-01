Названы претенденты на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме

Поделись







Кто сыграет в фильме об Элвисе /Flickr

Знаменитый режиссер Баз Лурманн, снявший ленты Мулен Руж и Великий Гэтсби, работает над биографической лентой об Элвисе Пресли. Уже известно, что роль его менеджера Полковника Тома Паркера сыграет легендарный актер Том Хэнкс.

Читай также: ТОП-5 сильных фильмов об обратной стороне славы

В данный момент на роль короля рок-н-ролла претендуют несколько актеров. Среди них - Майлз Теллер, Аарон Тейлор-Джонсон, Энсел Элгорт, а также музыкант из One Direction Гарри Стайлс, сыгравший в Дюнкерке Нолана, и Остин Батлер. Кто из них в итоге займет желанный пост будет известно в ближайшее время.

Сроки производства, как и дата выхода грядущего байопика об Элвисе, пока не названы.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино может завершить карьеру в кино