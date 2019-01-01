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Названы претенденты на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме

В картине могут сняться популярные молодые актеры
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Кто сыграет в фильме об Элвисе
Кто сыграет в фильме об Элвисе
/Flickr

Знаменитый режиссер Баз Лурманн, снявший ленты Мулен Руж и Великий Гэтсби, работает над биографической лентой об Элвисе Пресли. Уже известно, что роль его менеджера Полковника Тома Паркера сыграет легендарный актер Том Хэнкс.

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В данный момент на роль короля рок-н-ролла претендуют несколько актеров. Среди них - Майлз Теллер, Аарон Тейлор-Джонсон, Энсел Элгорт, а также музыкант из One Direction Гарри Стайлс, сыгравший в Дюнкерке Нолана, и Остин Батлер. Кто из них в итоге займет желанный пост будет известно в ближайшее время.

Сроки производства, как и дата выхода грядущего байопика об Элвисе, пока не названы.

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Элвис Элвис Пресли король рок-н-ролла Майлз Теллер Энсел Элгор Гарри Стайлз Аарон Тейлор-Джонсон Фильм про Элвиса Пресли Все теги
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