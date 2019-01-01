Сальма Хайек может стать супергероиней в фильмах Marvel
Актриса ведет переговоры по поводу участия в фильме Вечные
Сальма Хайек/Getty Images
Звездный состав киновселенной Marvel продолжает расти, а следующей, кто пополнит его, может стать популярная актриса Сальма Хайек. Известно, что с ней уже ведут переговоры по поводу ее участия в грядущем супергеройском блокбастере Вечные.
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Пока не сообщается, роль какой супергероини в кинокомиксе о сверхрасе предлагают 52-летней звезде. Одну из главных ролей в Вечных также сыграет актриса Анджелина Джоли и звезда Игры Престолов Ричард Мэдден.
Напомним, что следующим фильмом в киновселенной Marvel станет Человек-Паук: Вдали от дома, который выйдет уже 4-го июля.
Ранее сообщалось о том, что Том Харди вернется к роли Венома во второй части