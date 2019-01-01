Переключиться на мобильную версию

Сальма Хайек может стать супергероиней в фильмах Marvel

Актриса ведет переговоры по поводу участия в фильме Вечные
Поделись

Сальма Хайек
Сальма Хайек
/Getty Images

Звездный состав киновселенной Marvel продолжает расти, а следующей, кто пополнит его, может стать популярная актриса Сальма Хайек. Известно, что с ней уже ведут переговоры по поводу ее участия в грядущем супергеройском блокбастере Вечные.

Читай также: Дуэйн Джонсон может стать главным супергероем в фильмах Marvel

Пока не сообщается, роль какой супергероини в кинокомиксе о сверхрасе предлагают 52-летней звезде. Одну из главных ролей в Вечных также сыграет актриса Анджелина Джоли и звезда Игры Престолов Ричард Мэдден.

Напомним, что следующим фильмом в киновселенной Marvel станет Человек-Паук: Вдали от дома, который выйдет уже 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что Том Харди вернется к роли Венома во второй части

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Сальма Хайек Вечные Marvel киновселенная Marvel супергерои блокбастеры Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь