Том Харди вернется к роли Венома во второй части

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Том Харди вновь сыграет Венома /Flickr

Продолжение нашумевшего блокбастера Веном уже находится в разработке, а начало работы над ним было лишь делом времени, ведь первая часть была крайне успешной в прокате. Теперь же продюсер серии Эми Паскаль официально подтвердила, что к главной роли вернется актер Том Харди.

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Паскаль дала интервью Fandango, в котором заявила, что Харди сыграет антигероя так, как этого не сделает никто другой. Она не сообщила, кто займет режиссерское кресло, однако намекнула на то, что студия Sony пытается привлечь актера Тома Холланда в ленту, чтобы тот сыграл Питера Паркера/Человека-Паука.

Напомним, что фильм Веном вышел в прокат в 2018-ом году и заработал 855 миллионов долларов при бюджете в 100 млн.

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