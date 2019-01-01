Дуэйн Джонсон может стать главным супергероем в фильмах Marvel
Режиссер одного из самых успешных блокбастеров в мире Мстители: Финал Энтони Руссо совсем недавно заявил о том, что Дуэйн Джонсон мог бы сыграть в лентах Marvel даже самого себя, назвав его настоящим супергероем. Такой комментарий актер не смог обойти стороной и оставил на него довольно позитивный ответ.
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Джонсон заявил, что был рожден для такой роли, а также пообещал связаться с братьями Руссо. "Пора наконец-то возглавить киновселенную Marvel и править ею вечно", - написал в своем Twitter актер.
I was born to play this role. Literally.— Dwayne Johnson (@TheRock) 18 июня 2019 г.
I’ll call you tonight Russo Bros!!!
Time to rule the MCU.. forever. 😉💪🏾 https://t.co/gXPZa73VDU
Результата возможных переговоров пока еще нет, но стоит отметить, что Дуэйн уже назначен на роль суперзлодея Черного Адама в фильмах DC. Поскольку съемочный графий еще не был утвержден, то он вполне может сыграть какого-либо супергероя и в блокбастерах от Marvel.
Напомним, что уже в августе выйдет боевик Хоббс и Шоу, где Джонсон исполнил одну из главных ролей.
Ранее сообщалось о том, что Дуэйн Джонсон сыграет знаменитого суперзлодея из DC в 2020 году