Дуэйн Джонсон может стать главным супергероем в фильмах Marvel

Режиссер одного из самых успешных блокбастеров в мире Мстители: Финал Энтони Руссо совсем недавно заявил о том, что Дуэйн Джонсон мог бы сыграть в лентах Marvel даже самого себя, назвав его настоящим супергероем. Такой комментарий актер не смог обойти стороной и оставил на него довольно позитивный ответ.

Джонсон заявил, что был рожден для такой роли, а также пообещал связаться с братьями Руссо. "Пора наконец-то возглавить киновселенную Marvel и править ею вечно", - написал в своем Twitter актер.

I was born to play this role. Literally.

I’ll call you tonight Russo Bros!!!

Time to rule the MCU.. forever. 😉💪🏾 https://t.co/gXPZa73VDU