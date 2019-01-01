"Наша грудь - наше оружие": О движении Femen снимут фильм

Поделись







Про Femen снимут фильм /facebook.com/ArthouseTraffic

Знаменитое и эпатажное украинское движение Femen, известное многими акциями и протестами, дошло и до отечественного кинематографа. О них самих, а также об их истории снимут фильм совместного производства Украины, Франции и Германии, который будет носить название Наша грудь - наше оружие: История Femen.

Читай также: Что будет с украинским кино: ТОП-5 долгожданных фильмов

Продюсером со стороны Украины выступит Денис Иванов, который является директором АртХаус Траффик и основателем Одесском кинофестиваля. Именно он продюсировал фильмы Племя и Донбасс. Сценарий к ленте напишет Наталья Блок, а сами участницы движения Femen будут консультировать весь проект.

Дата выхода грядущей ленты пока не названа, однако съемки начнутся уже в 2020-ом году.

Смотри также - трейлер к фильму Донбасс, который продюсировал Денис Иванов (18+ - нецензурная лексика):

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фантастического фильма Фокстер и Макс