"Большая ошибка": Критики разгромили новых Людей в Черном

Поделись







Критики низко оценили фильм Люди в Черном: Интернэшнл /Flickr

Мягкий перезапуск франшизы Люди в Черном, в котором снялись Тесса Томпсон и Крис Хэмсворт, вышел в прокат 13-го июня, но уже успел огорчить людей, посмотревших фильм. Так, на сайте Rotten Tomatoes лента получила звание "гнилой" с рейтингом 25 процентов.

Читай также: Кинопремьеры: Люди в Черном и Брайан Де Пальма

Кинокритики, оценившие новинку, написали, что она не смешная и не интересная, а также очень слабая. Питер Брэдшоу резюмировал, что каждого из причастных к новой части франшизы нужно заставить забыть о ней, помахав перед лицом нейтрализатором.

"Sony почему-то поверила в схему "больше - лучше", а в случае с франшизой Люди в черном совершила наибольшую ошибку", - подчеркнул редактор сайта Comic Book Чарли Ридгери.

О финансовом успехе можно будет говорить лишь со следующей недели, когда будут известны сборы за первый уикенд, однако эксперты прогнозируют картине Люди в Черном: Интернэшнл провал.

Ранее сообщалось о том, что Люди Икс: Темный Феникс провалились в начале проката