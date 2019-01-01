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Люди Икс: Темный Феникс провалились в начале проката

Картина показала худший старт за всю историю серии
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Новые Люди Икс показали безуспешный старт
Новые Люди Икс показали безуспешный старт
/Flickr

Долгожданный кинокомикс Люди Икс: Темный Феникс не оправдал ожиданий по кассовым сборам, и показал худший результат за многолетнюю историю франшизы. За первый уикенд картина собрала в Северной Америке всего лишь 33 миллиона долларов.

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Стоит отметить, что до этого самым провальным фильмом серии был Росомаха: Бессмертный, результат которого составил на старте 53 млн долларов, что значительно выше нового антирекорда. Предыдущая часть Людей Икс с подназванием Апокалипсис в первые выходные собрала 65 млн.

Сообщается, что весь бюджет фильма в совокупности составил не менее 350 млн, а эксперты прогнозируют финальные сборы всего лишь в 300 миллионов долларов. Таким образом, возможные убытки от блокбастера могут превысить 100 миллионов долларов. Что будет с франшизой дальше, пока не сообщалось.

Напомним, что Люди Икс: Темный Феникс вышел на большие экраны 6 июня.           

Ранее сообщалось о том, что Фантастическая Четверка может появиться в киновселенной MARVEL

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Люди Икс Люди Икс: Темный Феникс провал кассовые сборы Marvel старт проката Все теги
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