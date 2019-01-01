6 серия Чернобыля: Будет ли продолжение сериала
Режиссер сериала Крэйг Мазин прокомментировал новость о шестой серии
Будет ли 6-ая серия Чернобыля/Кадр из сериала Чернобыль
Совсем недавно в Сети появилась информацию о том, что HBO собирается снять шестую серию сериала Чернобыль, где будет рассказана история спустя 30 лет после трагедии. Автор шоу Крэйг Мазин прокомментировал такую информацию у себя в Twitter.
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Один из пользователей задал ему вопрос о продолжении, отметив, что такая новость разлетелась по украинским СМИ. Ответ от шоураннера проекта был коротким: Это неправда.
Ответ шоураннера/twitter.com/clmazin
Напомним, что финальная пятая серия Чернобыля вышла 3 июня на HBO. В Украине сериал можно посмотреть на несколько стриминговых сервисах, а также 18 июня на канале 1+1.
Ранее сообщалось о том, как сериал Чернобыль снимали на Троещине