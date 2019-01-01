Известный рестлер Джон Сина снимется в девятом Форсаже

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Джон Сина присоединился к новому Форсажу /Getty Images

Знаменитый на весь мир рестлер и звезда WWE Джон Сина, который совсем недавно снялся в блокбастере Бамблби, продолжает свою кинокарьеру. Следующим большим проектом с его участием станет Форсаж 9.

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Сина уже подписал контракт по поводу участия, а Вин Дизель даже опубликовал с ним видео в своем Instagram из тренажерного зала. Пока не сообщалось, кого все же сыграет рестлер, однако, судя по всему, его персонаж заменит персонажа Дуэйна Джонсона, который не появится в следующем фильме франшизы, однако снялся в его спин-оффе.

Вин Дизель и Джон Сина /скриншот с Instagram

Напомним, что спин-офф фильмов Форсаж под названием Хоббс и Шоу выйдет на широкие экраны уже 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что Вин Дизель может сыграть в новом Аватаре - СМИ