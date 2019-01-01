Сериал Чернобыль от HBO покажут на украинском ТВ

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Чернобыль выйдет на канале 1+1 /Скриншот из сериала Чернобыль

Популярный мини-сериал Чернобыль от HBO стал лучшим в истории по версии пользователей сайта IMDB. В данный момент посмотреть его можно легально на несколько украинских стриминговых платформах, однако совсем скоро состоится премьера и на отечественном телевидении.

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Совсем недавно стало известно, что Чернобыль выйдет в эфир на канале 1+1. Сообщается, что дата премьеры назначена на вторник, 18 июня в 20:45, а все пять серий покажут в течение трех дней, то есть по 20-ое число включительно.

Ранее сообщалось о том, как сериал Чернобыль снимали на Троещине