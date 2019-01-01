Русская шпионка: Появились фото со съемок Черной Вдовы от MARVEL
В Сеть слили фото со Скарлетт Йоханссон
Фото со съемочной площадки фильма Черная Вдова/Flickr
Совсем недавно начались съемки блокбастера Черная Вдова, в котором к своей роли вернется Скарлетт Йоханссон. В Сети появились новые фотографии со съемочной площадки, на которых можно увидеть саму актрису.
New set photos from the Black Widow movie pic.twitter.com/J9jVrUVl9o— Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) 6 июня 2019 г.
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Известно, что картина расскажет об одной из самых таинственных страниц биографии героини, а также существует слух, что действие развернется в 1990-2000-ых, когда она была еще русской шпионкой.
Черная Вдова является частью киновселенной Marvel, а в последний раз она появлялась в Мстителях: Финал.
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