Переключиться на мобильную версию

Первые фото: Стартовали съемки фильма о Черной Вдове от Marvel

К главной роли вернется актриса Скарлетт Йоханссон
Поделись

Начались съемки фильма о Черной Вдове
Начались съемки фильма о Черной Вдове
/Flickr

Съемки долгожданного сольного фильма о супергероине по имени Черная Вдова (Наташа Романофф), которая была частью Мстителей, наконец-то начались в Норвегии, деревне Себе. Лента будет входить в новую фазу киновселенной Marvel, однако сюжет развернется в прошлом - по слухам, в 90-ых - начале нулевых.

Читай также: Веном может появиться в фильмах киновселенной MARVEL

Точных данных об истории, которая будет рассказана в ленте, пока нет. Известно, что в ней снимутся Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Рабочее название фильма - Синее Байю.

Также в Сети появились первые фото и видео со съемочной площадки, на которых можно заметить саму Йоханссон и других.

Последний раз Черная Вдова появлялась в фильме Мстители: Финал, который вышел 25 апреля.

Ранее сообщалось о том, что появилось фото со съемок душераздирающей сцены в Мстителях 4

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мстители Черная Вдова съемки фильма о Черной Вдове Скарлетт Йоханссон Marvel Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь