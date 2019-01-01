Первые фото: Стартовали съемки фильма о Черной Вдове от Marvel

Поделись







Начались съемки фильма о Черной Вдове /Flickr

Съемки долгожданного сольного фильма о супергероине по имени Черная Вдова (Наташа Романофф), которая была частью Мстителей, наконец-то начались в Норвегии, деревне Себе. Лента будет входить в новую фазу киновселенной Marvel, однако сюжет развернется в прошлом - по слухам, в 90-ых - начале нулевых.

Читай также: Веном может появиться в фильмах киновселенной MARVEL

Точных данных об истории, которая будет рассказана в ленте, пока нет. Известно, что в ней снимутся Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Рабочее название фильма - Синее Байю.

Также в Сети появились первые фото и видео со съемочной площадки, на которых можно заметить саму Йоханссон и других.

SCARLETT JOHANSSON SHOOTING THE BLACK WIDOW MOVIE WE LOVE WINNING pic.twitter.com/MKwqF7NdSp — lize 𐋀 (@widowarrior) 29 мая 2019 г.

Последний раз Черная Вдова появлялась в фильме Мстители: Финал, который вышел 25 апреля.

Ранее сообщалось о том, что появилось фото со съемок душераздирающей сцены в Мстителях 4