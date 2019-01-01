Появилось фото со съемок душераздирающей сцены в Мстителях 4

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Карен Гиллан выложила фото со съемок Мстителей /Flickr

Один из самых кассовых блокбастеров в истории Мстители 4 вышел на большие экраны еще 25-го апреля. В нем была масса неожиданных сюжетных поворотов, а также моментов, которые не оставили равнодушными фанатов киновселенной Marvel. Именно фотографией с одной из таких сцен, которая была показана ближе к финалу ленту, поделилась в своем Twitter актриса Карен Гиллан сыгравшая Небулу.

Внимание! В дальнейшем тексте содержаться спойлеры к фильму Мстители: Финал.

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На снимке изображены практически все звезды кинокомиксов Marvel, а также режиссеры Мстителей братья Руссо и некоторые члены съемочной команды. Фото было сделано, судя по всему, во время съемки сцены прощания с Тони Старком, который пожертвовал своей жизнью ради спасения остальных. "Семейный портрет" - такую подпись оставила Карен Гиллан.

Блокбастер Мстители 4 собрал в мировом прокате почти 2,7 миллиарда долларов, и в данный момент является вторым среди самых кассовых фильмов в истории.

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