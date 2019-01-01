Веном может появиться в фильмах киновселенной MARVEL

Поделись







Веном может появится в Человеке-Пауке 3 /Flickr

После слияния студий Disney и Fox в Сети все чаще стали говорить о том, что в третьем фильме о Человеке-Пауке может появиться Дэдпул, которого боссы Marvel обещали внедрить в киновселенную. Однако, по слухам, болтливый наемник появится сам по себе, а вот паучок может встретиться с одним из своих главных врагов - Веномом.

Читай также: Появились возможные сюжетные детали Стражей Галактики 3

Сообщается, что именно студия Sony, снявшая и выпустившая сольный фильм Веном, желает, чтобы в Человеке-Пауке 3 появился злодей именно в исполнении Тома Харди. Такой информацией поделился в Twitter Роджер Уордел - неизвестный пользователь, который предсказал множество сюжетных поворотов в Мстителях 4 задолго до премьеры, а также рассказал о сюжетных деталях третьих Стражей Галактики. Но, стоит отметить, что данная новость от него может оказаться неправдивой.

О Человеке-Пауке 3 пока нет никакой официальной информации, однако увидеть вторую часть можно будет в кинотеатрах с 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что названы даты выхода новых фильмов Marvel