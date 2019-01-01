Фантастическая Четверка может появиться в киновселенной MARVEL

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Фантастическая Четверка будет перезагружена /Flickr

Супергеройская команда под названием Фантастическая Четверка может снова получить свою экранизацию, и на этот раз уже внутри киновселенной Marvel, которая в скором времени откроет новую фазу. Такой информацией поделилось издание GeeksWorldWide, заявив, что постановкой ленты хочет заняться режиссер Пейтон Рид, снявший Человека-Муравья.

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Сообщается, что Рид предложил Кевину Файги идею о том, чтобы действие фильма развивалось в 1960-ых, а его важной частью стал Квантовый Мир. Также возможной датой выхода называют 2022-ой год. Стоит отметить, что информация официально не подтверждена и еще может быть опровергнута.

Комиксы о Фантастической Четверке были экранизированы несколько раз. Например, 2005-ом блокбастер стал успешным, однако его продолжение обернулось неудачей. Следующий раз был в 2015-ом, однако критики и зрители разгромили данный перезапуск.

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