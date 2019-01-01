Том Холланд слил сюжетные детали второго Человека-Паука

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Холланд проспойлерил сюжет Человека-Паука 2 /Flickr

Популярный голливудский актер Том Холланд, который играет роль Человека-Паука в киновселенной Marvel, знаменит еще и тем, что очень любит спойлерить сюжеты фильмов. По этому поводу часто шутят фанаты, а режиссеры Мстителей 4 даже не дали ему прочитать сценарий. Но на этот раз он снова проболтался.

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Том рассказал о сюжете фильма Человек-Паук: Вдали от дома, который выйдет совсем скоро. Точнее о том, что его персонаж и Мистерио станут закадычными друзьями и даже объединятся, спасая мир от Элементалей. По его словам, те появились на Земле после щелчка Таноса.

Узнать, правдивы ли спойлеры от Холланда, можно будет уже с 4-го июля.

Ранее сообщалось о том, что Крис Хемсворт объявил об уходе из кино