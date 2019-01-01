Переключиться на мобильную версию

Звезда Мстителей Крис Хемсворт объявил об уходе из кино

Знаменитый актер временно приостанавливает свою карьеру
Поделись

Крис Хемсворт временно уходит из кино
Крис Хемсворт временно уходит из кино
/Getty Images

Популярный голливудский актер Крис Хемсворт, снявшийся в киновселенной Marvel в роли Тора, заявил, что временно останавливает свою кинокарьеру. Такое решение обусловлено тем, что из-за плотного графика он мало уделял времени своей семье.

Читай также: ТОП-5 знаменитостей, которые разрушили надоевшие стереотипы

Крис рассказал, что в 2019-году, скорее всего, не будет нигде сниматься. "Я просто хочу сейчас быть дома со своими детьми. У них сейчас очень важный период взросления", - подчеркнул актер. Стоит отметить, что он женат на актрисе Эльзе Патаки. Пара воспитывает дочь Индию и двух мальчиков-близнецов - Сашу и Тристана. На момент его съемок в киноновинках они находились в Австралии.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
/Getty Images

Напомним, что уже 13-го июня на большие экраны выходит фильм Люди в Черном: Интернэшнл, в котором Хемсворт сыграл главную роль.

Ранее сообщалось о том, что появилось фото со съемок душераздирающей сцены в Мстителях 4

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Крис Хемсфорт уход из кино Крис Хемсворт уходит из кино Мстители Тор Люди в Черном Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь