Звезда Мстителей Крис Хемсворт объявил об уходе из кино

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Крис Хемсворт временно уходит из кино /Getty Images

Популярный голливудский актер Крис Хемсворт, снявшийся в киновселенной Marvel в роли Тора, заявил, что временно останавливает свою кинокарьеру. Такое решение обусловлено тем, что из-за плотного графика он мало уделял времени своей семье.

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Крис рассказал, что в 2019-году, скорее всего, не будет нигде сниматься. "Я просто хочу сейчас быть дома со своими детьми. У них сейчас очень важный период взросления", - подчеркнул актер. Стоит отметить, что он женат на актрисе Эльзе Патаки. Пара воспитывает дочь Индию и двух мальчиков-близнецов - Сашу и Тристана. На момент его съемок в киноновинках они находились в Австралии.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки /Getty Images

Напомним, что уже 13-го июня на большие экраны выходит фильм Люди в Черном: Интернэшнл, в котором Хемсворт сыграл главную роль.

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