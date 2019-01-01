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Киану Ривз может сняться в новом блокбастере от MARVEL

Актер начал переговоры по поводу участия в фильме Вечные
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Ривз может сыграть супергероя в Вечных
Ривз может сыграть супергероя в Вечных
/Getty Images

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз может получить одну из ведущих ролей в новом блокбастере под названием Вечные, которые станет одним из первых в новой вазе киновселенной Marvel. Известно, что он уже начал переговоры со студией, но, кого именно он может сыграть, пока что не сообщалось.

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Лента расскажет о расе суперлюдей, которые обладают самыми разными способностями.  Съемки должны начаться уже к концу этого года, а выход назначен на осень 2020-го. Кроме того, в кинокомиксе снимутся Ричард Мэдден и Анджелина Джоли.

Напомним, что насладиться Киану Ривзом все еще можно на больших экранах в экшен-боевике Джон Уик 3.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда выйдет боевик Джон Уик 4

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Киану Ривз Вечные Marvel Анджелина Джоли Джон Уик Киану Ривз в Marvel Все теги
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