Фанаты потребовали переснять концовку Мстителей 4

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Поклонники хотят, чтобы концовку пересняли /Flickr

Популярный и успешный блокбастер Мстители 4 вышел еще в конце апреля, порадовав фанатов эпичным завершением истории, а также вызвав массу различных эмоций. Но, как оказалось, множество поклонников франшизы остались недовольны одним из последних сюжетных поворотов. Именно это и стало причиной создания петиции с просьбой переснять финал саги.

Внимание! В дальнейшем тексте содержатся спойлеры к фильму Мстители: Финал.

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Многих зрителей разочаровала смерть одного из главных героев - Тони Старка (Железного Человека). Так, в петиции они требуют изменить эту сюжетную деталь, вернув его к жизни. В тексте на сайте Change.org говорится, что он всегда готов был рисковать собой ради других и жертвовать, не получая ничего взамен. Теперь же, когда у него появились жена и любимая дочь, он погиб. Это несправедливо, особенно, после всего, через что он прошел, он заслуживает того, чтобы жить и видеть, как растет его дочь, - пишут авторы.

Петиция набрала уже более 45 тысяч подписей. Неизвестно, отреагируют ли на нее режиссеры или представители студии Marvel.

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