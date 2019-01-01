Очередной провал: Люк Бессон продаст свою студию из-за долгов

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Люк Бессон продает свою студия EuropaCorp /Getty Images

Культовый французский кинорежиссер Люк Бессон собирается продавать контрольный пакет акций студии EuropaCorp, которую сам же и основал в 2000-ом году. Она в данный момент находится на грани банкротства. Стало известно, что кинодел уже ведет переговоры с компанией Pathe.

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Компания заинтересована в покупке доли, однако для этого есть несколько условий. "Это выражение заинтересованности, не имеющее обязательной силы, подлежит реализации при условии соблюдения нескольких требований, в частности, заключения соглашения о реструктуризации существующих долгов группы", - именно так говорится в официальном заявлении.

Напомним, что студия EuropaCorp уже давно ищет пути спасения после провала в прокате фильма Валериан и Город тысячи планет. Стоит отметить, что эта студия сняла такие ленты, как Такси 2-4, Ямакаси, Револьвер, 13-й район, Артур и минипуты, Перевозчик и другие.

Ранее сообщалось о том, что с Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы