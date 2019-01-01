C режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы

Поделись







Дело по обвинению Бессона закрыли /Getty Images

Знаменитый французский режиссер Люк Бессон девять месяцев назад попал в громкий сексуальный скандал, связанный с обвинением в изнасиловании актрисы по имени Сэнд Ван Рой. Теперь же парижская прокуратура закрыла данное дело, сняв обвинения с постановщика.

Читай также: Режиссер Люк Бессон снова попал в сексуальный скандал

По словам адвоката Бессона, прокуратура провела тщательное расследование по этому делу и не нашла доказательств преступления, после чего оправдала режиссера. Напомним, что актриса сообщила полиции о том, что Люк вступил с ней в сексуальную связь тогда, когда она спала. Также примечательно то, что они уже вступали в интимную связь, однако только вышеупомянутый случай был, по словам Ван Рой, без обоюдного согласия.

Последний фильм Бессона Валериан и город тысячи планет вышел в 2017-ом году. В 2019-ом ожидается выход ленты Анна.

Ранее сообщалось о том, что Лиам Нисон попал в скандал