Лиам Нисон попал в скандал: Актер хотел убить чернокожего

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Лиам Нисон оказался в центре скандала /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Лиам Нисон совсем недавно дал откровенное интервью газете Independent, в котором поделился одной историей из своей жизни. По его словам, однажды он вернулся из поездки, и близкая ему женщина сообщила о том, что ее изнасиловал чернокожий мужчина. Актер рассказал, что тогда решил отомстить первому попавшемуся афроамериканцу.

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Нисон добавил, что в течение недели он ходил по своему району, надеясь, что к нему пристанет кто-нибудь, кто выйдет из паба. Актер назвал потенциальную жертву "черным ублюдком" и взял это выражение в скобки. Также он добавил, что готов был его убить, однако теперь об этом очень сожалеет.

Такое заявление привело к бурному обсуждению в Сети. Пользователи назвали его высказывания и планы откровенно расистскими.

Напомним, что последним на данный момент вышедшим фильмом с Лиамом Нисоном стал Баллада Бастера Скраггса.

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