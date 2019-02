На Гвинет Пэлтроу подали в суд за нанесение телесных повреждений

Популярная голливудская актриса и звезда многих фильмов, в том числе киновселенной Marvel, Гвинет Пэлтроу оказалась в центре громкого скандала, связанного с тем, что она в 2016-ом году нанесла пожилому мужчине несколько телесный повреждений, которые очень сильно отразились на его здоровье.

72-летний Терри Андерсон заявил, что в феврале 2016-го на горнолыжном курорте в США он услышал странный крик, раздающийся сзади него в то время, когда он катался на лыжах. Это оказалась знаменитая актриса, которая не справилась с управлением и резко врезалась в мужчину.

Breaking: press conf happening now...Terry Anderson says actress @GwynethPaltrow crashed into him while skiing “Knocking him down hard, knocking him out and causing a brain injury, four broken ribs and other serious injuries” and then skied away #kutv2news pic.twitter.com/CmDnAaFVxo