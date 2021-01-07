На Гвинет Пэлтроу подали в суд за нанесение телесных повреждений

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Гвинет Пэлтроу попала в скандал /Getty Images

Популярная голливудская актриса и звезда многих фильмов, в том числе киновселенной Marvel, Гвинет Пэлтроу оказалась в центре громкого скандала, связанного с тем, что она в 2016-ом году нанесла пожилому мужчине несколько телесный повреждений, которые очень сильно отразились на его здоровье.

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72-летний Терри Андерсон заявил, что в феврале 2016-го на горнолыжном курорте в США он услышал странный крик, раздающийся сзади него в то время, когда он катался на лыжах. Это оказалась знаменитая актриса, которая не справилась с управлением и резко врезалась в мужчину.

Breaking: press conf happening now...Terry Anderson says actress @GwynethPaltrow crashed into him while skiing “Knocking him down hard, knocking him out and causing a brain injury, four broken ribs and other serious injuries” and then skied away #kutv2news pic.twitter.com/CmDnAaFVxo — Dan Rascon (@DanKUTV) 29 января 2019 г.

Дело в том, что Гвинет даже не обратила не него внимания и поехала дальше, а ее инструктор заявил, произошедшее случилось не по ее вине.

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Андерсон подал в суд на кинозвезду, отметив, что не мог этого сделать ранее, так как долгое время находился на лечении. По его словам, он получил тяжкую черепно-мозговую травму, а также у него оказались сломаны 4 ребра. Теперь же потерпевший требует выплату 3,1 миллиона долларов в качестве компенсации за физический и моральный ущерб, а также за потраченные на лечения средства.

Напомним, что 46-летняя актриса Гвинет Пэлтроу появится в блокбастере Мстители 4, который выйдет в украинский прокат 25 апреля.

Ранее сообщалось о том, что смертельно больному фанату покажут Мстителей 4 до премьеры