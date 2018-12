Скандальный актер Кевин Спейси вернулся в образе аморального политика

Поделись







Кевин Спейси /Flickr

Популярный актер Кевин Спейси совсем недавно опубликовал новый видеоролик, в котором он вернулся к своему звездному образу резкого политика Фрэнка Андервуда из сериала Карточный Домик. По сюжету его персонаж умер, так как актера компания Netflix уволила из-за обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В видео Спейси рассуждает о том, что все обвинения были без суда и доказательств, а, несмотря на все заголовки в прессе, прекращение карьеры и смерть (таким образом можно догадаться, что обращение идет от лица персонажа), он чувствует себя очень даже хорошо. Также он говорит, что в жизни и политике ничего не бывает просто так и он отмечает, что уверен в том, что многие ожидают его возвращения. А заканчивает он свой монолог такой фразой: "Вы же не видели моей смерти, а выводы могут быть обманчивыми. Соскучились за мной?".

Стоит отметить, что видео носит название Let me be Frank, что в переводе с английского звучит как Позвольте мне быть откровенным или же Позвольте мне быть Фрэнком (героем Карточного домика). Официальных объяснений данного ролика пока не поступало, поэтому остается только гадать о том, что он обозначает - настоящее заявление Кевина Спейси, намек на возвращение в Карточный домик или же что-либо другое.

Напомним, что 6-ой финальный сезон Карточного Домика вышел в эфир 2-го ноября.

