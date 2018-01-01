Режиссер Люк Бессон снова попал в сексуальный скандал

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Люк Бессон /Getty Images

Культовый французский кинодеятель Люк Бессон оказался снова посреди сексуального скандала. В мае этого года актриса, пожелавшая остаться неизвестной, уже обращалась в полицию с жалобой на постановщика. Теперь же еще пять пострадавших дали знать о проблеме.

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Одна из бывших помощниц режиссера рассказала, что тот шантажировал ее, чтобы заманить в постель. По ее словам, у них трижды случался половой акт, а также он неоднократно приставал к ней на рабочем месте. В качестве одного из доказательств она привела записку, в которой Бессон назвал ее принцессой и попросил принять ванну. Девушка сообщала об этом сотрудникам компании Люка, которые подтвердили ее слова.

Помимо нее пострадавшими оказались 2 французские студентки, бывшая работница студии EuropaCorp и одна неизвестная.

Напомним, что 59-летний режиссер Люк Бессон является довольно успешным, а последним его вышедшим на данный момент проектом стал Валериан и город тысячи планет (2017).

Ранее сообщалось о том, что Жерар Депардье оказался в центре сексуального скандала